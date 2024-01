Israël : Bar-Ilan distribue 13 millions de shekels de bourse aux étudiants réservistes et évacués de leurs domiciles

Dès le 7 octobre, l'université Bar-Ilan en Israël a annoncé la création d'un fonds d'urgence pour ses étudiants réservistes. L'Université a ensuite mené une campagne de financement participatif, une première en son genre dans le monde universitaire. Etudiants, employés et anciens élèves sont ainsi devenus les ambassadeurs de cette campagne et environ 20 millions de shekels ont été collectés auprès de donateurs en Israël et dans le monde entier.

Le premier lot de bourses, d'un montant total de 13 millions de shekels, a été distribué lundi. 2 700 étudiants – dont 2 500 réservistes de Tsahal et 200 évacués des communautés du nord et des communautés près de Gaza – ont reçu des bourses d'études allant de 1 000 à 6 000 shekels.

Des bourses supplémentaires seront allouées le mois prochain. L'Université Bar-Ilan invite tous ses étudiants réservistes et les personnes touchées par la guerre à déposer des demandes de bourses via son site Internet.

"Chaque phase du plan a nécessité une préparation sans précédent et un réacheminement budgétaire d'une ampleur encore jamais constatée, afin d'aider ceux qui nous protègent et maintiennent la sécurité de Israël", a déclaré Zohar Yinon, vice-président et directeur général de l'Université Bar-Ilan.

Selon l’Université, 23 % des étudiants réservistes de Bar-Ilan sont des femmes et la moitié des réservistes ont servi plus de 30 jours. La Faculté d'ingénierie Kofkin de l'Université compte le plus grand nombre d'étudiants réservistes (37 %), suivie de l'École d'administration des affaires (22 %) et du Département Martin (Szusz) d'études et d'archéologie de la Terre d'Israël (20 %).