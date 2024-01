La star de "Fauda", Idan Amedi, a été grièvement blessé lors des combats à Gaza

Le chanteur et la star de la série israélienne à succès "Fauda", Idan Amedi, a été grièvement blessé lors des combats à Gaza contre le Hamas. La famille d'Idan Amadi a indiqué qu'il avait été transporté par avion à l'hôpital Sheba de Tel Hashomer pour y être soigné. Sa cousine Ayelet a publié une vidéo sur son compte Instagram, dans laquelle elle demande de prier pour son rétablissement.

Toutefois, selon son père, ses jours ne seraient pas en danger.

"Idan est l’une des personnes les plus gentilles, les plus chaleureuses et les plus passionnées, aimée de nous tous. Nous demandons à chacun de respecter sa vie privée et celle de sa famille en ce moment. Ensemble, prions pour le rétablissement complet et rapide d'Idan", peut-on lire sur le compte twitter officiel de Fauda, qui a accompagné le texte d'une vidéo de l'acteur.