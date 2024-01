Quatre nouveaux soldats israéliens tués à Gaza : Roi Tal, Yakir Hexter, Gavriel Bloom et David Schwartz

L'armée israélienne a annoncé mardi matin la mort de quatre soldats supplémentaires tués dans la bande de Gaza, portant le total de militaires tombés lors des combats dans le territoire palestinien depuis le début de l'offensive terrestre à 180. Au total, 514 soldats de Tsahal ont été tués depuis les attaque meurtrières perpétrées par les terroristes du Hamas le 7 octobre.

Le sergent Roï Tal, 19 ans, de Kfar Yehoshua, soldat du 94e bataillon de la brigade Kfir, le sergent réserviste Yakir Hexter, 26 ans, de Jérusalem, soldat du 8291e bataillon du génie de la 551e brigade, et le sergent réserviste David Schwartz, 26 ans, d'Elazar, soldat du 8219e du génie de la 551e brigade sont tombés lundi lors des combats dans le sud de la bande de Gaza.

Le sergent réserviste Gavriel Bloom, 27 ans, de Beit Shemesh, soldat du génie de la 36e division a quant à lui été tué lors des combats dans le centre de la bande de Gaza lundi également.

De plus, lors de la bataille au cours de laquelle les sergents David Schwarz et Yakir Hexter ont été tués, un réserviste du 8219e bataillon du génie, de la 551e brigade a été grièvement blessé. Au cours des combats dans le centre de Gaza, un officier combattant et deux réservistes de l'équipe du génie de la 36e Division ont été grièvement blessés, mais aussi deux officiers de réserve de la 646e brigade.