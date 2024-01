Gaza : l'armée israélienne étend ses opérations terrestres à Khan Younès, 40 terroristes éliminés

L'arm√©e isra√©lienne a √©tendu lors des derni√®res 24 heures ses manŇďuvres dans les profondeurs de Khan Youn√®s et ont men√© des attaques au cours desquelles environ 40 terroristes ont √©t√© √©limin√©s, une grande vari√©t√© d'armes d√©couverte et des entr√©es de tunnels localis√©s. Parmi les armes trouv√©es figuraient 12 fusils Kalachnikov, quatre lance-roquettes charg√©s, des dizaines de grenades, des munitions et des gilets de combat. Les forces navales ont par ailleurs attaqu√© des avant-postes militaires, des entrep√īts et des navires utilis√©s par la force navale de l'organisation terroriste Hamas dans la bande de Gaza.