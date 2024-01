Israël : les otages à Gaza sont en danger de mort immédiat, selon un rapport médical

Un nouveau rapport médical du Forum des familles des otages indique que toutes les personnes kidnappées sont "en danger de mort immédiat" après trois mois de captivité. Huit lauréats du prix Nobel ont signé le rapport et ont appelé le secrétaire général des Nations Unies, le président de la Croix-Rouge et le chef de l'Organisation mondiale de la santé à agir pour acheminer une aide médicale aux otages et œuvrer à leur libération immédiate.

Ces trois organisations ont en outre été appelées à visiter et à observer les destructions dans les localités frontalières de Gaza, à rencontrer les familles des otages et à écouter les témoignages de ceux qui ont été libérés.

Le rapport médical détaille les risques physiques auxquels les otages sont exposés, y compris ceux souffrant de maladies chroniques pour lesquelles ils ne sont plus traités depuis le 7 octobre. Un tiers des Israéliens actuellement captifs souffrent de maladies chroniques notamment de cancer, de maladies cardiaques, d'épilepsie, de maladie de Crohn et bien d'autres encore. Les témoignages des otages libérés montrent qu'en raison de l'absence de traitement certains d’entre eux ont souffert de complications graves, telles qu’AVC ou crise cardiaque.

Le rapport fait également référence à ceux qui souffrent de maladies du système digestif ou qui ont des besoins nutritionnels particuliers, comme Michel Nissenbaum qui souffre de la maladie de Crohn ou Kfir et Ariel Bibas qui ont besoin d’une alimentation adaptée à leur très jeune âge. Sans alimentation adéquate, ils risquent tous de mourir.

Tomer Neuberg/Flash90

Le rapport mentionne également les otages blessés lors de leur capture qui risquent des infections potentiellement mortelles. Des témoignages d’otages libérés ont révélé que les terroristes n'ont pas soigné les blessures de nombreuses personnes, entraînant la mort de plusieurs d’entre eux. La dépression et l’anxiété peuvent s'aggraver considérablement pendant la captivité a ajouté le rapport.

Toujours d’après les témoignages, les femmes en captivité sont confrontées à des abus sexuels, une forme de violence qui a des conséquences dramatiques sur la santé physique et mentale. Le rapport détaille également les risques de maladies infectieuses en raison des conditions environnementales difficiles dans lesquelles les otages se trouvent, avec notamment un manque d’hygiène. Certains otages libérés sont revenus avec des poux ou la gale et diverses infections persistantes, voire graves.