Roï Avraham Meimoun, petit-fils du Rav Meimoun de Marseille, tué lors des combats à Gaza

Le sergent-chef Roï Avraham Meimoun, petit-fils du Rav Avraham Meimoun de Marseille, a été tué lundi lors des combats dans le centre de la bande de Gaza. Il était âgé de 24 ans et originaire de la ville d’Afoula, dans le nord d’Israël. Roï Meimoun servait en tant que réserviste comme secouriste dans l’unité Yahalom du corps du génie de combat. L’armée israélienne a également annoncé la mort de cinq autres soldats dans ce même incident, durant lequel un engin explosif aurait explosé dans un immeuble où étaient stationnés des soldats de Tsahal.

IDF Spokesperson

Le Rav Avraham Meimoun, chef spirituel de la communauté juive de la Rose à Marseille et membre du Grand rabbinat de la ville, est décédé le 24 août 2022 à son domicile de la cité phocéenne. Originaire de Tunisie, il avait vécu plusieurs années en Israël, où s'étaient établis ses deux fils et leurs familles, avant son arrivée à Marseille. Le Rav Meimoun était considéré comme l'une des grandes sommités du judaïsme : le rav Ovadia Yossef (ancien grand rabbin séfarade d'Israël et dirigeant spirituel du parti Shas, Ndlr) lui-même lui manifestait un immense respect.

Jérémy Tordjman

Auteur de plusieurs écrits, notamment "Lev ‘Hanoun", mohel (circonciseur) renommé ayant formé des dizaines de disciples, il était connu aussi bien pour son érudition, que pour sa grande tolérance, sa bienveillance, sa disponibilité et son amour de chaque Juif, religieux ou non.