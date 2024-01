France : un homme condamné pour avoir menacé des passants en leur demandant s'ils étaient juifs

Un homme a été condamné lundi à six mois de prison avec sursis pour avoir menacé des passants avec un couteau après leur avoir demandé s'ils étaient juifs. Il avait été interpellé le 11 décembre dans le 17e arrondissement de Paris alors qu'il brandissait un couteau en criant "Allahou Akbar". Juste avant l'arrivée des forces de l'ordre, il avait demandé à deux personnes si elles étaient juives.

Le prévenu, qui était alcoolisé au moment des faits, a affirmé ne pas savoir pour quelle raison il avait fait cela. Il a été reconnu coupable de violence avec usage d'une arme et de menace de mort en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion. Depuis le 7 octobre et la hausse exponentielle des agressions antisémites sur le sol français, le gouvernement a appelé la justice à faire preuve de la plus grande fermeté pour les auteurs de tels actes.