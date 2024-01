Tsahal élimine le chef de l'unité aérienne du Hezbollah

Les médias libanais ont annoncé mardi qu'une opération survenue ce jour sur le sol libanais a causé le décès d'Ali Hussein, responsable de la région sud de la division aérienne du Hezbollah. Le terroriste avait coordonné l'offensive de drones lancée ce matin contre Israël, durant laquelle un impact a été signalé sur la base du commandement nord à Tsfat.

Son élimination a eu lieu peu avant le début des funérailles de Waseem al-Taweel, commandant de la force Radwan, tué hier. Des images en provenance du Liban montrait voit sa voiture en flammes. Par ailleurs, des sirènes d'alerte ont retenti dans tout la Haut-Galilée, et un drone a été abattu avec succès. Naim Qassem, le vice-chef du Hezbollah, a déclaré dans la journée : "L'élimination des commandants ne permettra pas à Israël d'atteindre ses objectifs. Au contraire, ces actes vont renforcer notre détermination, car le sacrifice et l'engagement envers nos convictions sont bien plus profonds qu'ils ne le pensent".

Ce matin, la base du commandement nord située à Tsfat a été la cible d'une attaque par drone orchestrée par le Hezbollah. Bien que la base ait subi des dommages mineurs, aucun blessé n'est à déplorer. Le Hezbollah a revendiqué cette attaque, la présentant comme une riposte à l'élimination de Salah al-Arouri, haut responsable du Hamas, et de Waseem al-Taweel, autre dirigeant important de l'organisation, tués hier lors d'une opération dans le sud du Liban, imputée à Israël. Par ailleurs, selon des informations rapportées par la chaîne saoudienne Al-Hadath, le Hezbollah aurait également tenté d'attaquer la plateforme gazière "Karish" à l'aide de drones.