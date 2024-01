La Hongrie condamne la plainte devant la CIJ, une "attaque judiciaire contre Israël"

Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, a déclaré mardi à son homologue israélien, Israel Katz, que la Hongrie condamnait "l'attaque judiciaire contre Israël" initiée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice (CIJ). M. Szijjártó a également "discuté des récentes attaques terroristes contre Israël et a souligné l'importance de mener des actions à bien pour prévenir de telles attaques brutales à l'avenir".

Il a en outre parlé de la nécessité de libérer les otages innocents et des consultations en cours avec Israël à ce sujet", indique encore la déclaration du porte-parole international de la Hongrie, Zoltán Kovács, à l'issue de la réunion. En réponse, sur son compte X (anciennement Twitter), le ministre israélien des Affaires étrangères, M. Katz, a remercié son homologue hongrois, "un véritable ami d'Israël, pour son important soutien public".

Miriam Alster/Flash90

"Je suis heureux que le ministre Szijjártó ait répondu à ma demande et se soit engagé à continuer à se tenir aux côtés d'Israël sur la scène internationale, et en particulier contre la plainte absurde de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice de La Haye", a-t-il ajouté. "Cette institution a été créée pour protéger ceux qui ont été attaqués, et non ceux qui attaquent", a conclu M. Katz. En décembre, l'Afrique du Sud a accusé Israël de génocide à Gaza devant la CIJ. Israël a rejeté "avec horreur" toutes ces allégations.