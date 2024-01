L'Égypte rejette la demande d'Israël de surveiller la zone tampon avec Gaza

L'Égypte a refusé une proposition israélienne visant à augmenter la surveillance de Tsahal sur la zone tampon à la frontière entre l'Égypte et Gaza, privilégiant plutôt les efforts pour négocier un cessez-le-feu avant de s'engager dans les arrangements post-conflit, selon trois sources de sécurité égyptiennes. Cette zone tampon, connue sous le nom de corridor de Philadelphie, est une bande étroite de 13 km le long de la frontière entre l'Égypte et Gaza, qui représente la seule frontière de l'enclave côtière palestinienne non directement contrôlée par Israël.

Les autorités égyptiennes ont indiqué que les représentants israéliens avaient sollicité une collaboration dans la surveillance de la zone frontalière, incluant notamment le partage de nouvelles technologies de surveillance envisagées par Israël. Toutefois, cette demande a été déclinée par les négociateurs égyptiens. De son côté, le Caire a renforcé les structures de sécurité le long de sa frontière. Les sources ajoutent que l'Égypte se concentre actuellement sur l'obtention d'un nouvel accord de cessez-le-feu, jugé essentiel pour les discussions futures sur Gaza, y compris la sécurisation du corridor.

Victor R. Caivano/AP

Israël contrôlait le corridor de Philadelphie jusqu'en 2005, année où il a mis fin à sa présence dans la bande de Gaza. Le Hamas a pris le contrôle de Gaza en 2007. Fin décembre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exprimé la volonté d'Israël de reprendre le contrôle du corridor, sous lequel des tunnels souterrains ont longtemps été exploités par les Palestiniens. Ces tunnels, dont le nombre a augmenté à partir de 2008, étaient utilisés par des contrebandiers et terroristes palestiniens pour contourner le blocus économique imposé par Israël et l'Egypte et pour acheminer des armes dans l'enclave. Une campagne militaire égyptienne lancée en 2013 a cependant réussi à en détruire la plupart, selon des sources palestiniennes.