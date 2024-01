Kfir Bibas va avoir 1 an en captivité : l'ambassadeur d'Israël à l'ONU lui rend hommage

L'ambassadeur d'Israël auprès de l'ONU, Gilad Erdan, s'est exprimé à l'Assemblée générale de l'ONU ce mardi afin d'évoquer la situation tragique des otages du Hamas, trois mois après leur enlèvement. Après avoir dénoncé le fait que "l'Assemblée générale, comme tous les organes de l'ONU, n'a même pas condamné le massacre", Gilad Erdan s'est attardé sur le sort du petit Kfir Bibas, qui fêtera son premier anniversaire dans les prochains jours.

"Vous êtes nombreux ici à être parents ou grands-parents. Chaque étape de la vie de vos enfants est une célébration. Leur premier pas, leur premier mot, leur premier sourire et leur premier rire. Les bébés sont une source de lumière et d'espoir, un symbole de vie", a-t-il dit. "Le petit Kfir est devenu un symbole de la cruauté la plus méprisable que l'humanité ait connue - la cruauté du Hamas. Et c'est d'une manière tragique, alors qu'il est aux mains du Hamas, que Kfir est sur le point de fêter son premier anniversaire", a-t-il ajouté.

Courtesy of the families

"Kfir a déjà passé un quart de sa vie en captivité. Il a été kidnappé avant même d'avoir appris à prononcer le mot 'maman'. Reçoit-il la nourriture et les vitamines dont il a besoin pour grandir et se développer ? Un bébé peut-il être une cible de combat ? Quels monstres sont capables de capturer délibérément un bébé et de le traiter comme un ennemi ? Au lieu de recevoir de l'amour et de la chaleur, Kfir est entouré du mal le plus pur", a poursuivi l'ambassadeur avant de fustiger le silence de l'ONU.

"Pour l'amour de Dieu, un bébé est sur le point de célébrer son premier anniversaire en captivité ! Pourquoi restez-vous silencieux ?"

"Mais le plus navrant dans tout cela est que l'ONU puisse oublier ce petit et faire comme s'il n'existait pas. Pour l'amour de Dieu, un bébé est sur le point de célébrer son premier anniversaire en captivité ! Pourquoi restez-vous silencieux ? C'est une véritable honte", a martelé Gilad Erdan en présentant à la tribune un gâteau d'anniversaire portant le visage de Kfir Bibas.

Courtesy of the families

"Ce gâteau d'anniversaire est pour toi, Kfir. Tu es la raison pour laquelle Israël se bat jour et nuit. Je te souhaite de pouvoir, l'année prochaine, fêter ton anniversaire entouré de ceux qui t'aiment", a conclu Gilad Erdan.

Kfir Bibas a été kidnappé le 7 octobre par le Hamas avec ses parents et son frère Ariel, âgé de quatre ans. L'organisation terroriste a annoncé la mort des deux petits garçons et de leur mère le mois dernier, sans que cette information n'ait pu être confirmée par l'armée israélienne. Kfir fêtera son premier anniversaire le 18 janvier.