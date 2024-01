Le sergent Elkana Neulander, 24 ans, est tombé au combat dans le centre de la bande de Gaza mardi. Elkana était secouriste de combat dans la 99e Division d'infanterie.

"Elkana était un bénévole professionnel et dévoué du Magen David Adom (MDA), qui accordait une attention personnelle à chacun de ses patients. Le Magen David Adom enlace son père Avri Neulander, volontaire du MDA, sa mère Naava et ses frères et sœurs, que sa mémoire soit bénie", a déclaré le directeur de l'organisation.

"L'armée israélienne partage le chagrin de la famille et continuera de l'accompagner", a affirmé Tsahal. Depuis le 7 octobre, 520 soldats de Tsahal ont été tués, dont 186 à Gaza.