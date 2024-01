Le chef des renseignements √©gyptiens travaille avec le Hamas et le Jihad islamique pour la poursuite des n√©gociations avec Isra√ęl

Le chef des renseignements √©gyptiens, Abbas Kamel, a contact√© les dirigeants du Hamas et du Jihad islamique pour discuter de la reprise des n√©gociations sur l'accord de lib√©ration des otages, a rapport√© le journal libanais Al-Akhbar. Des pourparlers auraient eu lieu apr√®s que la d√©l√©gation de s√©curit√© isra√©lienne qui s'est rendu hier en √Čgypte, a soumis une proposition r√©vis√©e comprenant de nouvelles clauses concernant le cessez-le-feu, l'aide humanitaire et le m√©canisme de lib√©ration des otages et prisonniers palestiniens. Selon le journal, l'√Čgypte a demand√© aux organisations terroristes palestiniennes d'envoyer d'urgence des repr√©sentants au Caire et a √©galement discut√© de la question avec le Qatar. Selon Le Caire, "le Hamas ne montre aucun d√©sir de n√©gocier, √† moins qu'il ne trouve une proposition conforme √† ses exigences". Les √Čgyptiens ont r√©pondu qu'"ils travailleront √† la formulation d'une nouvelle proposition et l'enverront aux dirigeants du Hamas, avant qu'une date ne soit d√©cid√©e pour l'envoi de la d√©l√©gation au Caire".