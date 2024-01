Israël : les hôpitaux du nord se préparent en cas d'attaque massive du Hezbollah

Alors que les combats s'intensifient à la frontière nord d'Israël, le ministère de la Santé a ordonné aux hôpitaux de se tenir prêts à accueillir des milliers de blessés. Les hôpitaux du nord Ziv à Safed et le centre médical Galilée à Nahariya se préparent à une situation qualifiée "d'île déserte", c'est-à-dire à des journées sans matériel, médicaments et nourriture en cas d'attaque massive du Hezbollah.

Le ministère de la Santé a accru la vigilance et la préparation des systèmes hospitaliers et des caisses d'assurance maladie dans tout le pays, en particulier dans le nord. Les hôpitaux de Safed et de Nahariya ont reçu pour instruction de se préparer également au transfert de patients vers d'autres hôpitaux.

Le directeur général du ministère de la Santé, Moshe Bar Siman Tov, a demandé à tous les hôpitaux israéliens de pouvoir passer en mode d'urgence dans les 24 heures qui suivront les instructions. Cela signifie que, si nécessaire, les hôpitaux se déplaceront vers des espaces protégés, libéreront les patients qui peuvent l'être et se prépareront à recevoir de nombreux blessés.

En outre, il a été demandé aux hôpitaux du nord d'être en mesure de répondre à une situation d'urgence en quelques heures et, si nécessaire, de maintenir un taux d'occupation de 50% pour permettre l'accueil des blessés uniquement dans des unités protégées.

Le ministère de la Santé se prépare également à une situation où les équipes médicales seraient elles-mêmes blessées ou contraintes de s'enrôler en tant que réservistes et organise le recrutement de médecins étrangers. Environ sept mille médecins juifs de diaspora ont exprimé le désir de se porter volontaires et viendront en Israël si besoin.