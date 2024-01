3 000 enseignants de l'UNRWA ont célébré les massacre du 7 octobre sur Telegram

UN Watch vient de révéler l'existence d'un groupe Telegram composé de 3 000 enseignants de l'UNRWA dans la bande de Gaza, qui regorge de messages célébrant le massacre du Hamas du 7 octobre postés seulement quelques minutes après son commencement. Les meurtriers et les violeurs y sont loués et glorifiés et qualifiés de "héros" et l'"éducation" qu'ils ont reçue est vantée. Les messages partagent avec allégresse des photos d'Israéliens morts ou capturés et exhortent à l'exécution des otages.

IDF Spokesperson

"C'est la source principale de l'incitation des enseignants de l'UNRWA au terrorisme jihadiste", a déclaré Hillel Neuer, directeur exécutif de UN Watch, l'organisation non gouvernementale basée à Genève qui surveille les activités de l'ONU dans le monde.

Le groupe de discussion Telegram est destiné à soutenir les enseignants de l'UNRWA et contient des dizaines de fichiers contenant les noms, les numéros d'identification, les horaires et le matériel pédagogique du personnel de l'UNRWA. Ces enseignants partagent régulièrement des vidéos, des photos et des messages incitant au terrorisme jihadiste et célébrant ouvertement le massacre et le viol de civils par le Hamas.

Dans un thread sur X appelant l'ONU et les États membres à prendre des mesures, Hillel Neuer a présenté des exemples de milliers de messages haineux. "Waseem Ula, enseignant à l'UNRWA, appelle à tuer des Israéliens et glorifie le massacre du 7 octobre. À un autre moment, il partage une vidéo glorifiant les attaques du Hamas et publie une photo d'une veste de kamikaze munie d'explosifs, avec la légende suivante : 'Attendez, les fils du judaïsme, vous n'avez pas le droit d'avoir des enfants'". Ou encore "Abdallah Mehjez, enseignant à l'UNRWA, fait le travail du Hamas en incitant les civils de Gaza à ne pas tenir compte des avertissements les invitant à se mettre à l'abri et à servir de boucliers humains. Avant l'UNRWA, ce complice terroriste travaillait pour la BBC".

Dans des rapports précédents et des témoignages récents devant le Congrès américain et le Bundestag allemand, UN Watch a documenté la façon dont les enseignants de l'UNRWA endoctrinent systématiquement les enfants palestiniens et encouragent le terrorisme et l'antisémitisme.