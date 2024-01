Israël : 44 % des Juifs d'Israël prêts à une "deuxième guerre" contre le Hezbollah

Une nouvelle enquête de "Indice JPPI pour la société israélienne" du Jewish People's Policy Institute révèle le fossé entre la volonté de l’écrasante majorité des Israéliens et les politiques promues par l'administration américaine pour l’après-guerre dans la bande de Gaza. En effet, seuls 5 % des Israéliens juifs acceptent la solution américaine d’un contrôle de l’Autorité palestinienne à Gaza après la guerre.

Ayal Margolin/Flash90

36 % d’entre eux estiment qu’il devrait y avoir une domination israélienne sur l’ensemble du territoire gazaoui et 26 % demandent même la reconstruction du Goush Katif (anciennes implantations israéliennes dans la bande de Gaza rétrocédées en 2005). Ces positions exprimées par le public israélien sont évidemment bien loin des attentes de l’allié américain mais aussi des affirmations israéliennes selon lesquelles l'Etat hébreu n'aurait pas l'intention de gouverner ou d'occuper Gaza après la guerre.

IDF Spokesperson

Au sujet de la situation sécuritaire dans le nord du pays, 44 % des Juifs d'Israël estiment qu'un deuxième front devrait être ouvert le plus rapidement possible contre le Hezbollah tandis que les Arabes israéliens privilégient un accord diplomatique avec un soutien international. "Les États-Unis sont un ami proche, et sans leur soutien, Israël se retrouverait dans une situation encore pire. Et pourtant, entre amis, il convient que les Américains écoutent les voix qui viennent d’ici", a commenté le professeur Yedidia Stern, président du Jewish People's Policy Institute.