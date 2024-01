Guerre Israël-Hamas: Emilie Gomis déchue de ses fonctions d'ambassadrice des JO 2024

Emilie Gomis a été déchue de ses fonctions d'ambassadrice des JO 2024 et exclue de la Commission des athlètes du comité français après son tweet polémique sur Israël. La décision, attendue, fait suite à la recommandation du comité de déontologie du Comité olympique français.

Pour rappel, l'ancienne basketteuse, vice-championne olympique avec les Bleues en 2012, avait partagé un post deux jours après les attaques du Hamas 7 octobre, laissant entendre que celles-ci étaient une réaction légitime face à "l'occupation" israélienne. La story Instagram en cause montrait des cartes de la France datant de 1947, 1967 puis 2023 progressivement recouvertes par un drapeau israélien, avec la légende : "Que feriez-vous dans cette situation ?" Depuis, les appels à son exclusion de la commission olympique ne faiblissaient pas.

MARK RALSTON / AFP

Si elle s’était rapidement excusée, assurant notamment avoir "toujours combattu le racisme et œuvré pour l’exemplarité", cela n’a pas suffi à convaincre le Conseil d’Administration et l’Assemblée générale de Paris 2024, réunis ce mercredi en visioconférence pour statuer de son sort. A l'issue d'un vote, l'ancienne sportive a été déchue de son statut d’ambassadrice et de son poste au conseil d’Administration.