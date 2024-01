Gaza : les deux "journalistes" tués étaient des terroristes du Hamas et du Jihad islamique

L'armée israélienne a présenté des documents mercredi soir prouvant que les deux "journalistes" tués en début de semaine à Rafah, et dont la mort a suscité un vent de protestation mondial, étaient des membres à part entière des organisations terroristes officiant dans la bande de Gaza.

Mustafa Thuraya était membre du Hamas, comme le montre l'organigramme du bataillon Alkadsia de l'organisation terroriste, dans lequel son nom apparaît ainsi que que sa position de commandant adjoint du bataillon.

Le second, Hamza Al-Dahdouh , travaillait pour le Jihad islamique dans le domaine de l'ingénierie électronique. Il avait également été commandant adjoint d'une unité du bataillon Zeitoun, et avait dirigé dernièrement une section de l'unité de roquettes du groupe terroriste.

Le 7 janvier, une frappe aérienne israélienne avait visé un véhicule dans le sud de la bande de Gaza et tué deux Palestiniens, considérés comme des journalistes par les autorités locales. Selon celles-ci, Hamza Al-Dahdouh et Mustafa Thuraya travaillaient en free-lance pour des chaînes de télévision comme Al-Jazeera. L'armée israélienne avait justifié sa frappe par le fait que les deux hommes avaient utilisé un drone qui menaçait directement les soldats sur le champ de bataille, et indiqué qu'il s'agissait de terroristes.

La frappe, qui a tué sur le coup les deux hommes en question et blessé un pigiste, a suscité de vives condamnations. Al-Jazeera a qualifié la frappe "d'attaque ciblée", et exhorté les organisations internationales à tenir Israël pour responsable de ce qu'elles considèrent comme une attaque délibérée contre des journalistes. Le secrétaire d'Etat américain s'était lui-même dit "bouleversé" par cet incident, affirmant qu'il s'agissait de "pertes tragiques".