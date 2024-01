Jérusalem : prière de masse au Mur occidental pour la libération des otages

Dans une démonstration d'unité et de solidarité, plus de 50 000 personnes se sont rassemblées au Mur Occidental mercredi, afin de prier pour le retour des otages et la protection des soldats de Tsahal.

https://twitter.com/i/web/status/1745104936226955689 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Ce faisant, ils répondaient à l'appel d'une coalition dirigée par les grands rabbins ashkénaze et sépharade d'Israël, d'éminentes personnalités religieuses et des familles d'otages qui préconisaient une prière de masse pour "implorer la miséricorde divine sur tout Israël".