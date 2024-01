Washington redoute des attaques du Hezbollah contre des cibles am√©ricaines au Moyen-Orient et aux √Čtats-Unis

Les services de renseignement am√©ricains craignent de plus en plus que le Hezbollah ne commette des attaques contre des cibles am√©ricaines au Moyen-Orient et aux √Čtats-Unis, a rapport√© le site Politico. Quatre responsables ont exprim√© leur crainte d'attaques contre les forces militaires am√©ricaines dans la r√©gion et contre les citoyens et diplomates am√©ricains dans le monde entier. Ils craignent √©galement des actes terroristes directement √† l'int√©rieur des √Čtats-Unis. Selon les estimations, le Hezbollah a une plus grande capacit√© √† mener des attaques terroristes que l'√Čtat islamique.