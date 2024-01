Le Conseil de sécurité de l'ONU exige "l'arrêt immédiat" des attaques houthies en mer Rouge

Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté mercredi une résolution condamnant les attaques des Houthis en mer Rouge. Le texte, présenté par les États-Unis et le Japon, a été adopté par 11 voix contre 0, la Russie, la Chine, l'Algérie et le Mozambique s'étant abstenus.

Par cette résolution, le Conseil de sécurité exige "l'arrêt immédiat" des attaques houthies contre des navires marchands et des navires de commerce en mer Rouge. Elle "condamne dans les termes les plus forts les attaques, deux douzaines au moins, contre les navires marchands et commerciaux depuis le 19 novembre 2023", date à laquelle les Houthis se sont emparés du Galaxy Leader, prenant en otage ses 25 membres d'équipage.

Mohammed HUWAIS / AFP

Depuis le début de la guerre le 7 octobre entre Israël et le Hamas, les Houthis, qui contrôlent une grande partie du Yémen et sont soutenus par l'Iran, multiplient les attaques en mer Rouge afin d'y freiner le trafic maritime international, disant agir en solidarité avec les Palestiniens de Gaza. Ils affirment viser des navires liés de près ou de loin aux intérêts israéliens.

En décembre, les États-Unis ont mis en place une coalition internationale pour protéger le trafic maritime dans cette zone stratégique où transite 12 % du commerce mondial.

L'adoption de cette résolution du Conseil de sécurité est intervenue quelques heures après que les marines américaine et britannique ont déjoué l'attaque la plus importante en mer Rouge depuis ces derniers mois, interceptant 21 missiles et drones houthis. Dans la foulée, la Maison Blanche a adressé une mise en garde très ferme au groupe rebelle, lui intimant de cesser ses attaques faute de quoi "il en subirait les conséquences".