Allemagne et Hongrie auraient accordé la citoyenneté à des otages du Hamas pour faciliter leur libération

L'Allemagne et la Hongrie ont accordé la citoyenneté et délivré des passeports à certains otages du Hamas dans l'espoir de faciliter leur libération, rapporte le Jerusalem Post. Les personnes concernées sont celles ayant un ou deux parents nés dans ces pays.

Cette initiative a été prise alors que l'on sait que certains des otages libérés lors de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas l'avaient été après avoir reçu une citoyenneté étrangère. C'est notamment le cas de Ron Krivoi, qui juste avant sa libération avait été fait citoyen russe. Le jeune homme de 26 ans avait été relâché le 26 novembre sans aucune contrepartie, en signe de "reconnaissance" du Hamas envers Vladimir Poutine pour son soutien à la cause palestinienne. La libération d'autres captifs de nationalité russe, intervenue dans le même temps, s'était également produite en dehors de l'accord de trêve signé entre Israël et le Hamas.

La double citoyenneté est souvent utilisée comme élément dans les négociations pour la libération des personnes enlevées, en raison de l'intervention de gouvernements étrangers cherchant à protéger leurs citoyens.

Les ministères des Affaires étrangères allemand et hongrois n'ont pas souhaité commenter l'information.