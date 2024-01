"Il n'y pas de pénurie de nourriture à Gaza", martèle Israël

Le colonel Moshe Tetro, chef de Administration civile israélienne dans les Territoires palestiniens (COGAT), a réfuté les allégations de pénurie de nourriture dans la bande de Gaza lors d'une conférence de presse au poste-frontière de Kerem Shalom, qui a rouvert récemment. Selon Tetro, les difficultés actuelles ne sont pas dues à un manque de provisions, mais plutôt à l'incapacité des Nations Unies à distribuer efficacement l'aide humanitaire.

"Les camions qui passent les contrôles de sécurité ici sont déchargés du côté gazaoui de la frontière, l'aide est ensuite récupérée par des organisations internationales et livrée au peuple de Gaza", a expliqué Tetro, soulignant les efforts continus d'Israël pour augmenter l'assistance à Gaza. Il a également mentionné une augmentation significative du nombre de camions traversant la frontière, passant d'une moyenne de 70 par jour avant la guerre à 110 la semaine dernière.

En réaction au massacre du 7 octobre, Israël a restreint l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, une mesure qui a fait l'objet de pressions internationales, notamment de la part des États-Unis, pour son assouplissement.

Contredisant les rapports de l'ONU sur une famine étendue à Gaza, Tetro a insisté : "Il n'y a pas de pénurie de nourriture à Gaza. En termes de nourriture, les réserves à Gaza sont suffisantes à court terme." Le mois dernier, les Nations Unies et d'autres agences, ont signalé que plus d'un demi-million de personnes à Gaza souffraient de faim en raison de l'insuffisance de nourriture.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a récemment appelé à une "livraison immédiate, sûre et sans entrave de l'aide humanitaire" aux civils dans la bande de Gaza. Cependant, Tetro a rejeté toute responsabilité du côté israélien concernant les retards dans la livraison de l'aide, pointant du doigt les défis liés au traitement et à la réception de l'aide par les organisations internationales. Le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, Carl Skau, a cependant attribué la semaine dernière les retards à un "goulot d'étranglement sérieux au poste-frontière de Rafah", et non à un manque de personnel de l'ONU, ce qu'Israël a refuté.