Pays-Bas : boycott d'une campagne d'affichage israélienne centrée sur les otages

Dix agences de publicité des Pays-Bas ont refusé de diffuser une campagne israélienne dénonçant la situation des otages dans la bande de Gaza, sur fond d'audience à la Cour internationale de justice devant laquelle Israël doit répondre d'accusations de génocide.

La campagne préparée par l'Agence de publicité du gouvernement israélien (LAPAM) incluait des affiches montrant des photos d'otages avec leur nom et la mention : "Il/Elle ne peut pas témoigner aujourd'hui".

L'agence gouvernementale a indiqué avoir sollicité plus de 10 sociétés de signalisation différentes à La Haye, Rotterdam et l'aéroport de Schiphol, et que toutes avaient refusé de diffuser ces affiches. Après avoir donné son accord, l'une d'elles s'est même rétractée au dernier moment.

"Il y aura une réponse forte aux tentatives de réduire Israël au silence. Certains ont choisi de manière scandaleuse d'empêcher une campagne d'information sur des centaines de panneaux d'affichage à travers les Pays-Bas. Mais la vérité prévaudra et l’État d’Israël continuera à défendre la vérité, et à la clamer au monde entier", a déclaré le directeur du Système National d'Information israélien, Moshik Aviv.

Il convient de noter qu'une manifestation propalestinienne d'envergure a, elle, été autorisée juste avant le début des audiences devant le tribunal qui siège à La Haye.