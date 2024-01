Accord otages : la proposition qatarie n'est pas coordonnée avec les dirigeants du Hamas (sources)

Des sources israéliennes ont informé le radiodiffuseur public Kan que la proposition qatarie concernant un accord pour la libération des otages, qui a été discutée mercredi soir par le cabinet de guerre, n'était pas coordonnée avec les dirigeants du Hamas. Selon ces sources, la proposition inclut l'arrêt des hostilités, une condition jusqu'ici refusée par Israël. "Bien que ce soit un stade préliminaire, le simple fait de dialoguer est en soi significatif", ont-elles déclaré.

Avant le débat, un membre du cabinet a souligné que toute proposition de cesser les combats se heurterait à l'opposition de la majorité des membres du cabinet et du gouvernement, la qualifiant de "perte de temps".

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui a rencontré plus tôt les familles des otages, a évoqué la possibilité d'exiler la direction du Hamas à Gaza dans le cadre de l'accord. Il a mentionné qu'un plan israélien pourrait être rendu public et a réitéré que la libération des otages nécessiterait une pression militaire. Lors d'une rencontre à Kiryah à Tel Aviv avec les familles d'environ dix otages, Netanyahou a déclaré : "Le Hamas a assoupli son ultimatum et des négociations sont en cours". Cependant, un représentant des familles a exprimé un point de vue contraire, affirmant qu'il y avait actuellement un arrêt dans les négociations, selon les informations dont ils disposent.