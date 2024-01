L'ambassadeur d'Israël à l'ONU accuse la Croix-Rouge de "couvrir" les crimes du Hamas

L'ambassadeur israélien auprès des Nations Unies, Gilad Erdan, a eu une rencontre houleuse avec Laetitia Courtois, observatrice permanente du Comité international de la Croix-Rouge à l'ONU, à New York mercredi. Erdan a exprimé son mécontentement envers l'organisation, lui reprochant son action jugée plus qu'insuffisante face à la situation des otages israéliens détenus par le Hamas.

Erdan a accusé la Croix-Rouge de ne pas dénoncer ouvertement le Hamas, qui, selon lui, "empêche l'accès aux otages et le transfert de médicaments, tout en perpétrant de graves crimes de guerre". "Le Hamas commet des atrocités et des crimes de guerre répugnants. En refusant de critiquer ces actions publiquement, la Croix-Rouge couvre ces actes barbares contre les otages", a déclaré Erdan. Lors de cette réunion, l'ambassadeur a fait part à Laeticia Courtois de la stratégie du Hamas, qui consiste à se servir du droit international pour cibler Israël. Selon lui, après les massacres du 7 octobre, le Hamas a cherché à influencer l'ONU et d'autres organisations internationales pour faire pression sur Israël et obtenir un cessez-le-feu, afin de se maintenir au pouvoir.

L'ambassadeur israélien a aussi critiqué les agences onusiennes pour leur utilisation abusive des avantages accordés par Israël, les accusant de diffuser des informations erronées contre le pays. Erdan a enfin indiqué qu'il recommanderait au gouvernement israélien d'annuler les permis de résidence et d'expulser de nombreux employés de l'ONU, en l'absence de réformes substantielles au sein de l'organisation.

"La Croix-Rouge refuse de condamner publiquement le Hamas, qui lui refuse pourtant l'accès aux otages ou le transfert de médicaments à ces derniers, et commet les crimes de guerre les plus graves", a déclaré Erdan lors de la réunion.

"Le Hamas commet des crimes de guerre odieux et abominables, et la Croix-Rouge les dissimule, refusant de condamner ses actions publiquement et de dénoncer face au monde le comportement monstrueux du Hamas envers les captifs", a-t-il ajouté.