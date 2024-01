Un million de cloches à travers le monde sonneront pour marquer les 100 jours du 7 octobre

Le dimanche 14 janvier, à 16 heures, heure d'Israël, plus d'un million de cloches résonneront pendant 60 secondes à travers le monde, commémorant ainsi les 100 jours écoulés depuis les massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre. En Israël, les cloches retentiront à Tel Aviv sur la place des otages, à la Bourse, à l'université de Tel Aviv, au jardin des cloches de Jérusalem, ainsi que dans les églises, les hôtels, les casernes de pompiers, les écoles et diverses institutions.

Arie Leib Abrams/Flash90

Les cloches sonneront simultanément à l'échelle mondiale, en collaboration avec le ministère israélien des Affaires étrangères, diverses organisations israéliennes, des chaînes hôtelières internationales, l'Organisation sioniste mondiale, ainsi que des groupes chrétiens internationaux et des autorités locales. "Les cloches sont un outil puissant depuis des centaines d'années. Un million de cloches sont censées choquer le monde, annoncer l’espoir et marquer une ligne claire entre l’humanité et le mal", a déclaré à Israel Hayom le Dr. Yinon Shenkar, expert en programmes de prévention en santé publique, auprès des organisations de l’ONU, à l’origine du projet. "Le monde doit se souvenir du 7 octobre 2023 comme d’un moment décisif dans la lutte contre le terrorisme".

"Nous appelons nos amis partout dans le monde, à s'arrêter pendant 60 secondes, à se souvenir des personnes assassinées, des blessés et des otages et à appeler les dirigeants du monde à arrêter la vague d'antisémitisme et de terrorisme", a pour sa part déclaré Racheli Beretz Ricks, cheffe de la lutte contre l'antisémitisme à l'Organisation sioniste mondiale. "Faisons du bruit ensemble contre le silence des nations du monde et l'antisémitisme croissant, il est temps de se faire entendre".

"Cette coopération mondiale sont un puissant message de solidarité à travers le monde", a quant à lui estimé Robert Singer, président du Center for Jewish Impact. "Ensemble, nous sommes plus forts et plus influents".