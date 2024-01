L'Afrique du Sud présente ses arguments contre Israël devant la CIJ

L'examen de la plainte pour génocide à Gaza soumise par l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice a débuté ce jeudi. Cette première audience est entièrement consacrée à l'audition par les juges des arguments sur lesquels se fonde la plainte de Pretoria. Sur le plan juridique, il s'agit avant tout pour les avocats sud-africains de prouver les intentions génocidaires d'Israël dans la guerre qu'elle mène à Gaza.

EN DIRECT : suivez l'audience devant la Cour internationale de justice

Après avoir décrit les bombardements israéliens comme "la plus grande attaque aérienne jamais menée par un pays", l'Etat hébreu a été accusé "d'affamer les Gazaouis" et "d'empêcher la naissance des bébés palestiniens".

"Israël bombarde Gaza depuis 97 jours, dans ce qui est considéré comme la plus grande attaque de l'histoire. Les citoyens de Gaza peuvent mourir sous les bombes ou mourir de faim et de maladie parce que l'aide humanitaire n'arrive pas. Il est clair pour nous que certaines des actions d'Israël transgressent le droit international", a avancé l'un des avocats.

L'accusation a également pointé les vidéos de soldats circulant sur les réseaux sociaux, les mettant en scène "en train de faire exploser des bâtiments ou de planter le drapeau israélien en divers endroits".

Les avocats se sont ensuite employés à démontrer "la volonté étatique de génocide" en s'appuyant sur des citations des plus hauts dirigeants du pays , provenant aussi bien du Premier ministre Benjamin Netanyahou, du ministre de la Défense Yoav Gallant, du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir que de députés.

L'accusation a notamment mis en avant "la déshumanisation des Palestiniens" par le ministre de la Défense qui, le 9 octobre, avait eu ces mots : "Il n'y aura plus d'électricité, plus de nourriture, et plus de carburant à Gaza. Nous coupons tout. Nous combattons des animaux humains et nous agissons donc en conséquence". Une citation toutefois largement sortie de son contexte puisque Yoav Gallant parlait des terroristes du Hamas en disant "animaux humains". Le député Likoud Moshe Saada a également été cité pour avoir déclaré : "Le gouvernement tout entier pense que Gaza devrait être détruite, et tout le monde, aussi bien dans les kibboutzim que dans les villes".

Pour démontrer que la volonté d'extermination des Palestiniens est également exprimée par la population israélienne, les avocats de l'Afrique du Sud n'ont pas hésité à s'appuyer sur des citations de différents artistes israéliens, comme des chanteurs à succès.

Dans la seconde partie de sa plaidoirie, Pretoria devait présenter des preuves matérielles du génocide présumé. "Nous condamnons les crimes du Hamas, mais ce que fait Israël à Gaza est clairement un génocide", a plaidé l'un des avocats.

Par sa plainte déposée le 29 décembre, Pretoria espère notamment faire pression sur l'Etat hébreu afin qu'il accepte un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le texte de 84 pages soumis à la CIJ met en avant la violation supposée par Israël de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, un traité crucial adopté dans le contexte du traumatisme de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, et ratifié par Jérusalem en 2019.

L'Afrique du Sud estime que "les actes commis par Israël revêtent un caractère génocidaire car ils s’accompagnent de l’intention spécifique requise de détruire les Palestiniens de Gaza".