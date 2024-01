Les proches des otages crient vers Gaza avec des haut-parleurs afin d'être entendus

Les proches des otages israéliens détenus dans la bande de Gaza se sont rendus jeudi à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, près du kibboutz Nir Am. Ils ont utilisé de grands haut-parleurs puissants pour envoyer des messages vers le territoire palestinien dans l'espoir que leurs proches les entendent. "Ne perdez pas espoir. Nous remuons ciel et terre pour vous ramener", ont-ils crié en direction de Khan Younès. "Nous ne pouvons pas croire que cela fait presque 100 jours. Restez forts, c'est presque fini."

"Tenez bon ! Nous ne nous arrêterons pas jusqu'à ce que vous reveniez à la maison. Tout le peuple d'Israël est avec vous", ont-ils ajouté. Malki Shem Tov, le père d'Omer Shem Tov, enlevé à Gaza, a crié : "Omer Shem Tov, Omer Shem Tov, ici papa. J'espère que tu nous entends, Omer. Sois fort, je sais que tu es fort, je sais que ta foi te soutient, nous t'attendons tous à la maison, bientôt, juste un peu plus. Bientôt, tu sortiras de là !"

Dimanche marquera les 100 jours depuis l'attaque sanglante du 7 octobre, lors de laquelle 3 000 terroristes du Hamas ont pris d'assaut des localités israéliennes proches de la frontière avec Gaza, tuant environ 1 200 personnes, majoritairement des civils, et capturant environ 240 otages.