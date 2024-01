"Israël n'a aucunement l'intention de déplacer la population de Gaza" (Netanyahou)

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré mercredi soir qu'Israël "n'a pas l'intention d'occuper la bande de Gaza de manière permanente ou de déplacer sa population civile", réfutant les appels des ministres de la droite dure à reconstruire les implantations israéliennes dans le territoire et à encourager l'émigration palestinienne.

La vidéo en anglais du premier ministre, publiée sur les réseaux sociaux, a été diffusée à la veille de l'audition à la Cour internationale de justice de La Haye d'une plaidoirie de l'Afrique du sud accusant Israël de génocide à Gaza. "Je tiens à ce que quelques points soient absolument clairs", a déclaré M. Netanyahou. "Israël n'a aucunement l'intention d'occuper la bande de Gaza de manière permanente ou de déplacer sa population civile. Israël combat les terroristes du Hamas, pas la population palestinienne, et nous le faisons dans le plein respect du droit international. "Notre objectif est de débarrasser Gaza des terroristes du Hamas et de libérer nos otages. Une fois cet objectif atteint, Gaza pourra être démilitarisée et déradicalisée, ce qui ouvrira la voie à un avenir meilleur pour Israël comme pour les Palestiniens", a-t-il ajouté.

Lors d'une conférence de presse à Tel Aviv mardi, Antony Blinken avait réaffirmé aux journalistes que les civils palestiniens "ne seraient pas poussés à quitter Gaza", ajoutant que M. Netanyahou lui avait réaffirmé que "ce n'était pas la politique du gouvernement israélien". Les responsables israéliens ont par ailleurs démenti les informations selon lesquelles Israël aurait engagé des négociations avec des pays étrangers pour accepter des milliers d'immigrants de Gaza.

Le porte-parole du gouvernement, Eylon Levy, a qualifié de "scandaleuses et fausses" les allégations selon lesquelles Israël chercherait à expulser les habitants de la bande de Gaza. De son côté, le ministre de la Sécurité intérieure du parti d'extrême-droite Force juive, Itamar Ben Gvir, a appelé à encourager "l'émigration de centaines de milliers de personnes de Gaza", tandis que le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a affirmé qu'une politique de réinstallation est nécessaire, car "un petit pays comme le nôtre ne peut se permettre une réalité où, à quatre minutes de nos communautés, se trouve un foyer de haine et de terrorisme, où deux millions de personnes se réveillent chaque matin en aspirant à la destruction de l'État d'Israël et en souhaitant massacrer, violer et assassiner des Juifs où qu'ils se trouvent".