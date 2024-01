Le Qatar soupçonné d'avoir été informé à l'avance de l'attaque du 7 octobre

Des responsables du renseignement occidentaux ont exprimé leurs soupçons selon lesquels le Qatar était probablement plus informé sur l'attaque du Hamas du 7 octobre qu'il ne le laissait entendre. Toutefois, ils ont reconnu ne pas disposer de preuves concrètes pour confirmer ces soupçons. "Nous sommes toujours en train d'étudier la question", a déclaré un haut responsable du renseignement d'une grande puissance européenne à Politico, ajoutant qu'il y avait de la "fumée" mais pas de preuve irréfutable.

Selon les responsables du renseignement, la principale motivation du Qatar pour garder le silence s'il était au courant de l'attaque résidait dans son intérêt à faire échouer les négociations entre Israël et l'Arabie saoudite, un rival régional, au sujet de la normalisation des relations. 'Il est dans l'intérêt du Qatar de mettre des obstacles sur la voie de la normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël', a affirmé l'un des responsables. Un accord entre les deux plus grandes économies de la région aurait pu ouvrir la voie à une coopération stratégique dans toute une série de domaines, y compris le gaz naturel, vital pour le Qatar. Étant donné l'accès direct d'Israël aux marchés méditerranéen et européen, toute collaboration énergétique avec l'Arabie saoudite serait un changement majeur.

"Tout réaménagement de l'équilibre des pouvoirs va saper la position du Qatar en tant qu'acteur diplomatique de premier plan capable de tout faire", a ajouté le responsable. Doha s'est positionné comme un médiateur incontournable dans les négociations indirectes pour la libération des otages entre Israël et le groupe Hamas.