Le renseignement américain redoute des attaques du Hezbollah aux Etats-Unis

Des évaluations des services de sécurité américains font craindre que le Hezbollah ne mène des attaques sur le sol américain, ainsi que contre le personnel diplomatique et militaire des Etats-Unis à l'étranger, selon une information relayée par Politico, qui cite quatre responsables proches du renseignement. "Le Hezbollah pourrait s’appuyer sur la capacité dont il dispose pour placer les gens dans des endroits où ils peuvent commettre des attaques", a déclaré l’un de ces responsables, ajoutant qu’une attaque potentielle contre les États-Unis était "une chose dont il fallait s’inquiéter". Le risque d'attaque serait même "croissant" à mesure que les tensions dans la région s'intensifient.

Les responsables du renseignement notent par ailleurs une différence majeure entre le Hezbollah et des groupes terroristes jihadistes comme l'État islamique ou Al-Qaïda, responsables d'attaques aux Etats-Unis par le passé. Le groupe terroriste chiite, soulignent-ils, est soutenu par l'Iran et profite donc de capacités que les autres n'ont pas, notamment un réseau international d'agents à sa solde.

Les craintes américaines surviennent dans le contexte du soutien des Etats-Unis à la guerre d'Israël dans la bande de Gaza. Depuis le 7 octobre, les forces américaines ont été ciblées par au moins 127 attaques en Irak et en Syrie, commises par des milices liées à l'Iran. Parmi les représailles à ces attaques, les Etats-Unis ont mené le 4 janvier une frappe de drone dans laquelle un haut responsable d’une milice soutenue par l’Iran à Bagdad a été éliminé.

Le Hezbollah et son précurseur, l'Organisation du Jihad islamique, sont à l'origine d'une attaque en 1983 contre l'ambassade américaine à Beyrouth, qui a fait 63 victimes. Six mois plus tard, deux attentats à la bombe distincts ont tué plus de 220 militaires américains et 58 parachutistes français.