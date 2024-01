Israël : la galerie de Be'eri entièrement brûlée par le Hamas rouvre ses portes en plein coeur de Tel-Aviv

Le 7 octobre dernier, 1 200 personnes ont été massacrées par le Hamas en Israël. La culture n'a pas été épargnée. La galerie du kibboutz Be'eri, à quelques kilomètres de la bande de Gaza, a été brûlée et réduite à néant par les terroristes, dans leur volonté d’éradiquer tout symbole d’art, de création et de lumière; en soi, tout symbole de vie. Le kibboutz Be'eri a payé un lourd tribut de la guerre avec plus de 100 morts, des dizaines d’otages emmenés à Gaza et des centaines de rescapés qui se sont retrouvés sans foyer dans leur propre pays. Pour faire rayonner la vie et redonner espoir aux habitants de Be'eri, Revital Ben-Asher Peretz, conseillère du maire de Tel Aviv-Jaffa en matière d'art, a décidé de reconstituer la galerie dans l'un des endroits les plus branchés et les plus emblématiques de Tel-Aviv, à Beit Romano. Dès le mois prochain, les expositions initialement prévues à Be’eri verront le jour dans la ville blanche. Une victoire de l'art sur les ténèbres. Reportage.

Pendant trois ans, la galerie de Be’eri fonctionnera en plein cœur de Tel-Aviv, aux côtés de boutiques, du célèbre restaurant Romano et du bar à succès Teder, dans un espace d’environ 80 mètres carrés qui lui sera entièrement consacré. "On a voulu recréer la même atmosphère qu'à Be'eri, en choisissant la même superficie, afin d'être très fidèles à l’endroit qui a été anéanti dans le sud", affirme Revital. Encore en construction à l’heure actuelle, la galerie disposera également à l’entrée d’une large vitrine.

Caroline Haïat/i24NEWS

"Depuis le 7 octobre, notre vie a profondément basculé et on peut dire qu’il y a un avant et un après, surtout dans le domaine de la culture, où les artistes ont été touchés au plus profond de leur âme. Tout ce que l’on pouvait apprécier est désormais perçu différemment. C’est dans ce contexte de rupture avec un monde passé et de stupéfaction face à l’horreur, qu’a émergé l’idée de déplacer la galerie de Be'eri dans le centre, pour qu’elle ne tombe pas dans l’oubli", explique Revital, qui connaissait bien ce lieu d’art exceptionnel où de nombreux artistes israéliens se sont succédés.

No credit

Dès les premières minutes de la guerre, la directrice de la galerie, Sophie Barzon, a posté sur Facebook des photos des atrocités du Hamas dans le kibboutz, depuis son mamad (pièce blindée) alors qu’elle se cachait avec ses enfants.

La galerie publique a été fondée par Ziva Jelin il y a 30 ans, et était prise en charge par le ministère de la Culture. "Quelques jours après le 7 octobre, j’ai reçu les photos de la galerie de Be'eri en cendres et je suis restée totalement abasourdie. Je pense que le Hamas a brûlé la galerie en connaissance de cause, ils ont ciblé un lieu de culture, d’arts et de spiritualité, car cela fait partie de la guerre psychologique qu’ils nous infligent", raconte Revital.

No credit

Une lueur d’espoir grâce à un projet fascinant

"Nous avons commencé par lister tous les artistes du sud qui avaient été déplacés, puis ceux du nord et nous avons également récupéré les oeuvres dans les studios et les avons amenées à Tel-Aviv. Ensuite, j’ai contacté les artistes et nous avons échangé par zoom chaque semaine, puis je leur ai demandé ce qu’on pouvait faire pour eux et je me suis dit que la meilleure façon de leur rendre service était de recréer un lieu où ils pourraient continuer à montrer leurs travaux au public", explique Revital.

La bonne nouvelle est tombée alors que Sophie et Ziva assistaient à des dizaines d’enterrements par jour.

"Lorsqu’elles ont su qu’un lieu leur serait dédié, elles ont eu comme une bouffée d’air frais, soudain, l’espoir est revenu. Ça leur a apporté énormément de joie, de voir qu’elles avaient le soutien d’une communauté entière et qu’elles n’étaient plus seules face au chaos. Parmi huit endroits à Tel-Aviv, elles ont choisi Beit Romano", poursuit Revital.

Venues spécialement de la mer Morte où elles sont relogées le temps de la guerre, Sophie et Ziva se sont senties immédiatement à la maison à Beit Romano. "Elles se sont mises à pleurer d'émotion car Be'eri leur manque, mais elles étaient ravies et sont tombées amoureuses de ce que l’endroit dégage".

Caroline Haïat/i24NEWS

Beit Romano est un lieu central de la vie artistique à Tel-Aviv : chaque année, plus de 600 événements y sont organisés. Il est géré par la société Ybox qui a offert à la galerie un loyer gratuit pendant trois ans. Les frais de taxe d'habitation de 34 000 shekels par an seront réglés par la mairie.

Parmi les partenaires qui financent le projet figurent l'Union des Artistes Plasticiens et la Fondation Plumes qui font don du matériel, la municipalité de Tel Aviv-Yafo, Ybox, Collaborations "Hatdar" pour la conception architecturale et Tal Sher. Acro Real Estate et UN. Weiss qui financent les rénovations.

La première des neuf expositions de cette année, sera celle du photographe Mati Elmaliach. Pour cette occasion, le maire de Tel-Aviv Ron Huldai sera convié ainsi que tous les survivants de Be'eri, dans ce lieu devenu symbole de la "reconstruction nationale."

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS