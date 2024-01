"L'Afrique du Sud est le bras judiciaire du Hamas" (responsable israélien)

La Cour internationale de Justice de La Haye s'est réunie jeudi pour discuter de la plainte déposée par l'Afrique du Sud accusant Israël de génocide. La première partie de la séance a duré environ 3 heures et a porté sur les revendications de l'Afrique du Sud. En plus de ces accusations, Pretoria a demandé au tribunal d'ordonner à Israël de mettre fin à la guerre. Israël, en revanche, demandera dans la deuxième partie de la discussion de désavouer la plainte sud-africaine. Cette partie de la discussion devrait avoir lieu demain à partir de 11h et durera également environ 3 heures.

Le porte-parole de la délégation israélienne à La Haye, Lior Haiat, a déclaré à la fin de la discussion : "Aujourd'hui, nous avons assisté à l'une des plus grandes démonstrations d'hypocrisie de l'histoire et à une série d'affirmations fausses et sans fondement. L'Afrique du sud, bras juridique de l'organisation terroriste Hamas, a présenté la réalité à Gaza de manière déformée depuis le massacre de 7 octobre, tout en ignorant le fait que les terroristes du Hamas ont infiltré Israël, assassiné, exécuté, massacré, violé et kidnappé des citoyens israéliens, simplement parce qu'ils étaient Israéliens, dans une tentative de commettre un génocide."

"L'Afrique du Sud cherche à permettre au Hamas de revenir en arrière et de commettre les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes sexuels qu'il a commis le 7 octobre à plusieurs reprises, comme l'ont déclaré ses dirigeants", a ajouté Hayat. "Les représentants du Hamas au tribunal, les avocats sud-africains, ignorent également le fait que le Hamas utilise la population civile de Gaza comme bouclier humain et opère à partir d'hôpitaux, d'écoles, d'abris de l'ONU, de mosquées et d'églises avec l'intention de mettre en danger la vie des habitants de la bande de Gaza", a-t-il martelé.

"136 personnes enlevées sont entre les mains des terroristes du Hamas, sans accès aux représentants de la Croix-Rouge ni aux soins médicaux. L'État d'Israël continuera à protéger ses citoyens conformément au droit international et tout en faisant la distinction entre les terroristes du Hamas et la population civile, et à œuvrer pour la libération de toutes les personnes enlevées et l'élimination de l'organisation terroriste Hamas, une organisation terroriste raciste et antisémite qui appelle à la destruction de l'État d'Israël et au meurtre des Juifs."

Avant les débats, une marche de protestation en faveur d'Israël eu lieu dans les rues de La Haye jusqu'au Palais de la Paix, où une exposition était organisée en hommage aux otages.