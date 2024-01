Israël en guerre : près de 100 doses de "sang total" ont été administrées aux soldats blessés à Gaza

2 496 soldats de Tsahal ont été blessés depuis le début de la guerre le 7 octobre, dont 1 085 depuis l'opération à Gaza le 27 octobre. À ce jour, 39 soldats sont hospitalisés dans un état grave et 370 autres dans un état modéré ou léger. L'armée israélienne a publié ce jeudi davantage d'informations et de données sur les efforts déployés pour sauver la vie des blessés. Le temps moyen pour évacuer un blessé de la zone de guerre vers un hôpital est d'environ une heure et six minutes.

Pour la première fois, le Corps Médical a équipé les médecins accompagnant les forces à l'intérieur de la bande de Gaza de doses de "sang total" (le sang total est composé d'érythrocytes, de leucocytes de plaquettes et de plasma) pour permettre l'administration du sang aux blessés le plus rapidement possible.

Environ 100 doses de "sang total" ont été administrées sur le terrain, 470 garrots ont été posés et environ 100 blessés ont reçu une dose de plasma (le liquide sanguin). En outre, 60 150 doses de sang ont été collectées.

Les doses de sang total ne subissent pas de processus de filtrage et sont administrées au patient lorsqu'elles contiennent les anticorps présents dans le sang du donneur.

​