CIJ : accusé de commettre un génocide à Gaza, Israël plaide aujourd'hui à La Haye

Après les plaidoiries de l'Afrique du Sud jeudi, c'est ce vendredi qu'Israël se défendra des accusations de génocide à Gaza (à suivre en direct sur notre antenne ici à partir de 11h israélienne). L'État hébreu avait annoncé de manière inhabituelle son intention de comparaître devant le tribunal et d'exiger le classement sans suite du procès. Israël envisage même de poursuivre l'Iran et le Hamas pour génocide – et en même temps l'Afrique du Sud pour "soutien à une organisation terroriste". Lors de cette audience, l'ancien président de la Cour suprême d'Israël, Aharon Barak, se joindra à la Cour au nom de l'État d'Israël.

Jeudi, dans cette première journée de plaidoiries, l'Afrique du Sud a estimé que "les actes commis par Israël revêtent un caractère génocidaire car ils s’accompagnent de l’intention spécifique requise de détruire les Palestiniens de Gaza". Les avocats sud-africains ont appuyé leur requête sur des éléments matériels – le grand nombre de victimes civiles, la destruction d’infrastructures, l’entrave à l’accès à la nourriture et à l’assistance médicale – mais aussi sur des déclarations de responsables et même d'artistes israéliens, qui prouvent selon eux une "intention génocidaire" des Palestiniens.

"Aujourd'hui, nous avons à nouveau assisté au 'monde à l'envers' : l'État d'Israël est accusé de génocide alors qu'il combat le génocide. Israël lutte contre des terroristes qui ont commis de terribles crimes contre l'humanité : ils ont massacré, violé, brûlé, démembré, tué des enfants, des femmes, des personnes âgées, des jeunes hommes, et des jeunes femmes", a déclaré Benjamin Netanyahou.

Le président israélien a pour sa part déclaré qu'il n'y avait "rien de plus atroce et absurde" que les accusations de Pretoria. "Nous serons devant la Cour internationale de Justice et nous présenterons fièrement notre cas de légitime défense en vertu du droit international humanitaire", a affirmé Isaac Herzog. Selon lui, l'armée israélienne "fait tout son possible, dans des circonstances extrêmement compliquées sur le terrain, pour s'assurer qu'il n'y aura pas de conséquences imprévues ni de victimes civiles".

S'agissant d'une procédure d'urgence, la CIJ pourrait se prononcer dans quelques semaines. Ses décisions sont sans appel et juridiquement contraignantes, mais elle n'a dans les faits aucun pouvoir pour les faire appliquer.