Frappes nocturnes massives des √Čtats-Unis et du Royaume-Uni contre les Houthis au Y√©men

Les √Čtats-Unis, en coordination avec le Royaume-Uni et avec le soutien de l'Australie, du Canada, des Pays-Bas et de Bahre√Įn, ont men√© des frappes sur des cibles houthies. Dans un communiqu√© conjoint, les alli√©s ont annonc√© vouloir "r√©tablir la stabilit√© en mer Rouge". Les alli√©s ont frapp√© avec des avions de chasse, des navires et des sous-marins, afin "de r√©duire leur capacit√© √† poursuivre leurs attaques ill√©gales et inconsid√©r√©es contre des navires am√©ricains et internationaux et contre la navigation commerciale en mer Rouge", a indiqu√© le commandement central am√©ricain (CENTCOM).