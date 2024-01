L'armée israélienne publie un rapport détaillé sur l'aide humanitaire apportée à Gaza

L'armée israélienne a publié vendredi un rapport détaillé sur l'aide humanitaire qu'elle apporte à Gaza, indiquant que l'opération est complexe sur le plan logistique et nécessite une coordination transfrontalière ainsi qu'un effort conjoint entre Israël, les États-Unis, l'Égypte et l'ONU. "Israël se donne beaucoup de mal pour atténuer les dommages causés aux civils et demande à la communauté internationale d'augmenter l'aide humanitaire envoyée à Gaza", indique notamment le communiqué.

Les convois humanitaires sont soumis à une double inspection : depuis le port égyptien d'Al-Arish, l'aide est d'abord acheminée jusqu'au poste frontière de Rafah, où les égyptiens procèdent à des fouilles, avant de s'arrêter aux points de passage de Nitsana ou de Kerem Shalom pour une inspection israélienne. Ce n'est qu'ensuite que les camions sont envoyés à Rafah puis expédiés dans la bande de Gaza.

AP

Les efforts conjoints cités précédemment ont permis d'augmenter de 1000 % le volume de l'aide quotidienne, permettant de nourrir plus d'un demi-million de personnes par jour, a indiqué l’armée israélienne. En plus de la nourriture, de l'eau douce est livrée quotidiennement, ainsi que du carburant destiné aux usines de traitement des eaux. Le carburant est acheminé par deux pipelines israéliens endommagés par le Hamas le 7 octobre, désormais opérationnels. L’eau passe quant à elle par un pipeline construit récemment par les Émirats arabes unis permettant de fournir quotidiennement 33 millions de litres d'eau douce. De plus, quatre grands hôpitaux de campagne prodiguent une aide médicale dans la bande de Gaza, soutenus par deux navires médicaux amarrés au port égyptien d'Al-Arish, a précisé Tsahal.

Israël autorise également les équipes médicales internationales à entrer dans la bande de Gaza et permet l'évacuation des patients lorsque cela est nécessaire. Des tentes, des matelas, des couvertures des produits d'hygiène ainsi que divers équipements d'abri sont également fournis chaque jour.

"Israël s'engage pleinement à faciliter et à soutenir tous les efforts humanitaires de la communauté internationale tout en œuvrant à la libération des otages israéliens, au démantèlement du Hamas et à l'espoir d'un avenir meilleur pour les populations du Moyen-Orient", a conclu le communiqué de Tsahal.