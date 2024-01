Cour internationale de Justice : la plaidoirie israélienne en direct

Après les plaidoiries de l'Afrique du Sud jeudi, c'est ce vendredi qu'Israël se défendra des accusations de génocide à Gaza (à suivre en direct sur notre antenne ici ). L'État hébreu avait annoncé de manière inhabituelle son intention de comparaître devant le tribunal et d'exiger le classement sans suite du procès. Israël envisage même de poursuivre l'Iran et le Hamas pour génocide – et en même temps l'Afrique du Sud pour "soutien à une organisation terroriste". Lors de cette audience, l'ancien président de la Cour suprême d'Israël, Aharon Barak, se joindra à la Cour au nom de l'État d'Israël.

Israël accuse l'Afrique du Sud d'"entretenir des rapports étroits avec le Hamas, même après les atrocités du 7 octobre" 2e jour des plaidoiries : manifestation pro-palestinienne devant le tribunal de La Haye "Israël commence sa plaidoirie en exposant les massacres du Hamas car l'Afrique du Sud tente de considérer le conflit qu'à partir de 8 octobre" Philippe Koskas, avocat au barreau d'Israël "Un terroriste du Hamas a violé une jeune femme, et un autre l'a amputée de ses seins", "Toute une famille a été brûlée" : Israël présente des témoignages du massacre du 7 octobre devant la Cour internationale de Justice Allemagne, États-Unis, Hongrie, ces pays qui expriment leur soutien à Israël face aux accusations de l'Afrique du Sud