Gaza : plus de 700 sites de lancement de roquettes détruits depuis le début de l’offensive terrestre israélienne

Les forces de Tsahal qui opèrent dans la bande de Gaza ont saisi jusqu’à présent des centaines de roquettes, y compris à longue portée et détruit plus de 700 sites de lancement de roquettes lors de frappes aériennes et terrestres, depuis le début de l’offensive des troupes au sol, a indiqué l’armée israélienne vendredi.

IDF Spokesperson

"Les soldats israéliens attaquent les stocks d'armes du Hamas, saisissent missiles et roquettes et détruisent les lanceurs utilisés par le Hamas", explique le communiqué. "Il s'agit là d'une tentative visant à endommager les capacités de lancement de roquettes du Hamas et à contrecarrer la poursuite des tirs sur Israël", a précisé Tsahal.

L’armée souligne ensuite que ses troupes ont localisé des lanceurs de roquettes chargés et prêts à être utilisés contre le territoire israélien à l'intérieur d'un cimetière. Les lanceurs ont été détruits sans qu’aucun dégât n’ait été causé au cimetière. Par ailleurs, lors d'une mission aérienne de collecte de renseignements, des tirs de l'organisation terroriste du Hamas ont été détectés depuis une école et une mosquée de la bande de Gaza. "Les lanceurs ont été neutralisés et la poursuite des tirs en direction du territoire israélien a été ainsi empêchée".

IDF Spokesperson

"L'organisation terroriste du Hamas choisit délibérément de placer des sites de lancement de roquettes à proximité et depuis des bâtiments civils tels que des écoles, des mosquées, des cimetières et des domiciles civils".