Gaza : des dizaines de millions de dollars de dons vont directement au Hamas

Environ 200 millions de dollars ont été collectés par des organisations caritatives pour l'aide humanitaire aux habitants de Gaza, et une partie de cette somme a été transférée directement au Hamas, affirment des responsables israéliens au Washington Post.

Selon l'enquête, le Hamas utilise une partie de l'argent des dons pour payer les salaires de ses membres, reconstituer ses stocks de roquettes et d'armes et financer des activités politiques dans le monde entier.

Des responsables aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient estiment que le financement participatif, parfois réalisé par des organisations caritatives légitimes, est devenu depuis le 7 octobre l'une des sources de revenus du Hamas les plus importantes. Cela est dû à l'incapacité du Hamas à collecter des impôts et des taxes auprès des Gazaouis, qui jusqu'au début de la guerre constituaient la principale source de revenus de l'organisation terroriste.

"Il y a un besoin énorme à Gaza en ce moment, et il est très facile de créer un site Internet avec la photo d'un bébé blessé", a déclaré un ancien haut responsable du département du Trésor américain, impliqué dans la lutte contre terrorisme.

Dans leurs tentatives de mobilisation des masses sur Internet, les organisations caritatives profitent de la situation humanitaire difficile à Gaza et récoltent de l'argent dans le monde entier.

Par exemple, dans le cadre de l'initiative de financement participatif lancée au Koweït le 9 octobre, il était possible de faire un don via VISA, APPLEPAY ou MasterCard pour les "familles touchées à Gaza", bien avant le début de l'opération terrestre. Au cours des trois premiers jours, 8,3 millions de dollars ont été récoltés.

"Le fait qu'ils aient réussi à lever 8 millions de dollars en moins d'une semaine a attiré notre attention", a déclaré un ancien responsable du Trésor au Washington Post. "Cela se poursuit et de nouvelles campagnes apparaissent chaque semaine."

L'ONU a soulevé en 2011 une tentative similaire faite au Pakistan et en Afghanistan pour collecter des fonds qui ont finalement été transférés au chef d'Al-Qaïda, Oussama ben Laden.

