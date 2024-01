Le Hamas tente de mener des attaques au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe

Le Hamas s'efforce de promouvoir des attaques contre des cibles au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe sous le commandement des hauts dirigeants de l'organisation, ont révélé ce samedi le Mossad et le bureau du Premier ministre. C'est ce que prouvent des directives des dirigeants de l'organisation au Liban, ainsi que de multiples achats de drones et l'utilisation d'éléments criminels mis au jour par le renseignement israélien.

Une image complète et approfondie de l'activité terroriste du Hamas a ainsi pu être dévoilée, incluant les lieux et les cibles des attaques ainsi que les personnes impliquées dans la mise en œuvre de ces activités terroristes. Selon un organigramme du Hamas divulgué par le Mossad, la plupart des responsables de l'organisation impliqués dans ces activités ont été tués ou arrêtés dans les dernières semaines.

Ces informations font suite à un vaste coup de filet en Allemagne et au Danemark mené en décembre, ayant permis l'arrestation de sept personnes suspectées de planifier des attaques terroristes contre des cibles juives et israéliennes en Europe. Selon un communiqué du Mossad publié juste après ces arrestations, les individus appréhendés étaient tous affiliés au Hamas.

Le Mossad, le Shin Bet et l'armée israélienne, en partenariat avec les organismes internationaux de sécurité et de répression, ont fait savoir qu'ils continueraient à œuvrer pour contrecarrer les intentions terroristes du Hamas et de toutes les organisations terroristes visant les Israéliens et les Juifs dans le monde.