Otages : "La France n'abandonne pas ses enfants. Vous pouvez compter sur moi pour les ramener" (Macron)

Le rassemblement de 24 heures à Tel-Aviv, destiné à marquer le 100e jour de captivité des otages et à réitérer les appels à leur libération, a débuté samedi soir par un discours vidéo d'Emmanuel Macron.

"Ethan, Erez, Sahar et Mia sont revenus parmi nous, et nous pleurons la mort d'Elya. La nation française est déterminée à ce qu'Ohad et Ofer retrouvent leurs enfants libérés, et à ce qu'Oren soit libéré avec tous les otages des attaques du 7 octobre. La France n'abandonne pas ses enfants. C'est pourquoi il faut reprendre encore et encore les négociations pour leur libération. Ne rien céder, ne jamais abandonner, car nous n'acceptons et n'accepterons aucun sacrifice. Nous allons tout faire, et vous pouvez compter sur moi, pour les ramener tous à la maison", déclare le président français dans son message.

136 otages - hommes, femmes et enfants - sont toujours aux mains du Hamas dans la bande de Gaza.