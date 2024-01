100 jours de guerre entre Israël et le Hamas en photos

Il y a exactement cent jours, le 7 octobre, le Hamas et diverses factions terroristes de Gaza lançaient une offensive dans le sud d'Israël qui entraînait la mort d'environ 1 200 personnes, dont 800 civils. Cette attaque, la plus meurtrière de l'histoire du pays mais aussi la plus dévastatrice pour la communauté juive depuis la Seconde guerre mondiale, a laissé une société entière traumatisée non seulement à cause de ses morts, mais aussi à cause des viols et des tortures rarement vus dans l'histoire contemporaine. En réponse à cette agression, Israël a la volonté de neutraliser le Hamas à Gaza, l'organisation terroriste à l'origine de ce shabbat noir.

AP Photo/Fatima Shbair, File

7 octobre

A l'aube, à 6h29 exactement, des terroristes du Hamas lancent des missiles sur le sud et le centre d'Israël, déclenchant des sirènes d'alerte et plongeant le pays dans le chaos. Dans le même temps, à l'aide d'explosifs, ils traversent la barrière de sécurité. 3000 terroristes infiltrent kibboutz, localités israéliennes, et le festival de musique Nova où quelque 260 jeunes, hommes et femmes, sont massacrés.

Yonatan Sindel/Flash90

Le bilan de l'attaque est lourd : 1 200 morts et plus de quelque 240 personnes kidnappées. En réponse, Israël annonce des opérations de contre-offensive contre le Hamas. L'Etat hébreu déclare l'état d'urgence et rappelle des milliers de réservistes.

According to the Israeli copyright law 27A

8 octobre

Israël déclare officiellement l'état de guerre en vertu de l'article 40A, la première déclaration de ce type depuis la guerre du Kippour de 1973. Dans un geste historique, le pays appelle 300 000 réservistes, la plus grande mobilisation de son histoire. L'objectif déclaré est d'éliminer les capacités militaires du Hamas et de mettre fin à sa gouvernance de la bande de Gaza.

(AP Photo/Ohad Zwigenberg)

10 octobre

L'armée israélienne annonce avoir repris le contrôle total des villes proches de Gaza et avertit que les frappes de représailles à l'intérieur de Gaza seront "lourdes". Le Hamas, qui utilise les civils comme boucliers humains, se prépare à des frappes massives. L'opinion internationale est prise à partie.

(AP Photo/Hatem Ali)

17 octobre

Une explosion à l'hôpital baptiste al-Ahli al-Arabi, dans la ville de Gaza, fait de nombreuses victimes, suscitant la colère du monde arabe. Les Palestiniens attribuent l'explosion à une frappe aérienne israélienne, tandis qu'Israël affirme qu'elle est due à une roquette palestinienne mal tirée, information confirmée par les agences de renseignements américaine et française.

Avshalom Sassoni/Flash90

Le mal est fait. Dans le monde entier, des milliers de personnes se mobilisent pour dénoncer la réponse militaire israélienne.

18 octobre

AP-Evan Vucci

Le président américain Joe Biden se rend au Moyen-Orient pour manifester son soutien à Israël et tenter d'éviter un conflit régional plus large. Il attribue officiellement l'explosion de l'hôpital à une roquette tirée par des militants de Gaza.

Photo from social media used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law

20 octobre

Le Hamas libère deux otages américains : Judith Tai Raanan, 59 ans, et sa fille Natalie, 17 ans. Les femmes avaient été enlevées dans le kibboutz Nahal Oz, dans le sud d'Israël avec quelque 240 autres israéliens et travailleurs thaïlandais.

20 camions transportant le premier lot d'aide humanitaire, à l'exclusion de carburant, entrent à Gaza par le point de passage de Rafah.

(AP Photo/Abed Khaled)

27 octobre

Début de l'incursion terrestre de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Le 31 octobre, les troupes israéliennes progressent dans la zone pour y démanteler les sites de tirs de roquettes, de fabrication d'armes et y trouver les kilomètres de tunnels du Hamas.

Dover Tsahal

Le Hamas compte ses morts sans distinguer le nombre de terroristes et de civils tués dans les opérations israéliennes.

15 novembre

(AP Photo/Maya Alleruzzo)

Les forces israéliennes opèrent dans le plus grand hôpital de Gaza, Al-Shifa, utilisé comme poste de commandement militaire du Hamas, affirment-elles. L'armée y découvre des armes et des preuves corroborant ses affirmations selon lesquelles le Hamas utilisait un réseau de tunnels sous le complexe hospitalier.

21 novembre

(AP Photo/Ariel Schalit)

Le gouvernement israélien ratifie un accord négocié par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis, échangeant 150 prisonniers palestiniens contre 50 otages du Hamas. Il approuve également un cessez-le-feu de quatre jours à Gaza. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou précise qu'il ne s'agit que d'une trêve et que la campagne militaire reprendra après le cessez-le-feu.

HAMAS MEDIA OFFICE / AFP

24-30 novembre

Au poste frontière de Rafah, le Hamas remet 24 otages, dont 13 Israéliens, 10 Thaïlandais et un Philippin. Le groupe israélien comprend quatre enfants accompagnés de membres de leur famille et cinq femmes âgées. De son côté, Israël libère 39 femmes et enfants palestiniens détenus, respectant ainsi les termes de l'accord d'échange.

According to the Israeli copyright law 27A

Le lendemain, le Hamas libère 13 autres otages israéliens et quatre ressortissants thaïlandais. Israël libère 39 prisonniers palestiniens. Pendant huit jours, le processus se reproduit, jusqu'à la libération de 105 otages, la plupart femmes, enfants et étrangers.

IDF Spokesman

(AP Photo/Tsafrir Abayov)

Hostages campaign

1er décembre

Après deux prolongations, les pourparlers sur le cessez-le-feu échouent. La famille Bibas, qui aurait dû entre libérée durant la trêve, ne fait pas partie des négociations, de même que 14 femmes. Le cessez-le-feu est rompu par des roquettes tirées depuis Gaza et les frappes aériennes israéliennes reprennent. Cette escalade fait de nombreuses victimes et déplace des centaines de Palestiniens. Israël signale que 139 otages sont toujours détenus à Gaza.

Courtesy

15 décembre

Le porte parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, reconnait que l'armée a tiré par erreur sur trois otages. L'identité des victimes est confirmée après le rapatriement des corps en Israël.

AP Photo/Hani Mohammed

23 décembre

Un drone opéré par les rebelles Houthis frappe un navire battant pavillon gabonais et affilié à Israël, dont l'équipage était majoritairement indien, au large de la côte ouest de l'Inde. L'attaque cause des dégâts mais aucun membre de l'équipage n'est blessé. C'est le début d'une extension du conflit en mer rouge, menée par les rebelles Houthis du Yémen.

ANSARULLAH MEDIA CENTRE / AFP

29 décembre

L'Afrique du Sud lance une procédure judiciaire contre Israël devant la Cour internationale de justice pour des "actes génocidaires" présumés commis par Israël à Gaza. L'Afrique du Sud présente sa plaidoirie le 11 janvier, et Israël plaide le lendemain.

Avshalom Sassoni/Flash90

14 janvier

Cent jours se sont écoulés depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Au 11 janvier, la guerre a coûté la vie à plus de 24 000 personnes, dont 23 469 Palestiniens (selon les chiffres du Hamas) et 1 200 Israéliens, plus quelque 180 soldats israéliens tués depuis le début de l'incursion à Gaza. 139 otages, vivants et morts, sont toujours aux mains du groupe terroriste.