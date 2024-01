"Les accords de paix n'ont servi à rien, la fin d'Israël est inévitable" (président iranien)

Le président iranien Ibrahim Raïssi s'est exprimé devant le Comité international pour l'unité islamique à Téhéran affirmant que "la question de la Palestine est devenue la question la plus importante pour l'humanité – et la priorité absolue des nations et des gouvernements."

Selon lui, "la normalisation et les pourparlers de paix des accords d'Abraham n'ont pas aidé."

"Nous soutenons les habitants de Gaza et les factions de la résistance qui ont atteint de grandes capacités de combat - et nous utilisons aujourd'hui des missiles et des drones de précision", a-t-il déclaré.

"Les victimes palestiniennes ont dénoncé l’hypocrisie des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France. La fin d’Israël est inévitable et nous y croyons. La normalisation n’apporte pas la sécurité et la paix", a-t-il dit.

Depuis le 7 octobre, l'Iran est impliqué indirectement dans les attaques visant Israël, au front Nord, à Gaza mais aussi en mer Rouge via les Houthis. Il finance notamment les armes des terroristes et est impliqué dans les plans d'attaque.