Etudiants et réservistes: le quotidien complexe d'Israéliens en tant de guerre

Avant même que Yonatan Juhl, commandant d'un peloton de blindés, ne soit appelé comme réserviste après le 7 octobre, il s'est empressé de rejoindre son unité dans le sud d'Israël.

Lorsque Carmel Cohen, capitaine au sein du Homefront Command, a été appelée, elle s'est immédiatement rendue à sa base, où elle sert depuis près de trois mois. Tous deux font partie des 6 000 étudiants de l'université de Tel-Aviv mobilisés par l’armée israélienne après les attaques du Hamas du 7 octobre, une semaine seulement avant le début de l'année universitaire 2023-24.

La rentrée a depuis été reportée quatre fois, mais les universités israéliennes sont enfin prêtes à ouvrir leurs portes, et l'Université de Tel-Aviv est désormais confrontée à un défi de taille : aider les étudiants réservistes à réintégrer leurs programmes d'études et leurs parcours professionnels. "Par sens du devoir, ces jeunes étudiants courageux ont mis leurs rêves en suspens et leur vie en danger pour défendre Israël. Nous avons maintenant à notre tour le devoir de nous assurer qu'ils reçoivent toute l'aide académique et financière dont ils ont besoin pour sauver leur année scolaire", explique le professeur Ariel Porat, président de l'université de Tel-Aviv (TAU).

L'université espère offrir un tutorat personnalisé et des bourses à tous les étudiants qui reviennent, a souligné le président Porat.

Danielle Zilber, présidente de l'association des étudiants de l’Université, explique elle aussi: "Les étudiants sont confrontés à d'importantes difficultés financières. Une aide pour les frais de scolarité et de pension leur sera d'un grand secours".

Yonatan a été blessé au combat et se rétablit actuellement chez lui. Âgé de 27 ans, il est impatient de reprendre ses études en ingénierie des matériaux et en chimie: "Mon objectif est de devenir un scientifique spécialisé dans la recherche et le développement d'applications énergétiques", déclare-t-il.

Carmel, 26 ans, est étudiante dans la filière d'excellence de la licence en art dramatique, au département des arts du théâtre de l'Université de Tel Aviv. Elle est capitaine dans le bataillon national d'aide du commandement du front intérieur, qui répond aux citoyens touchés par la guerre: "Les temps sont durs pour nous, et nous essayons d'aider autant que nous le pouvons. Carmel espère reprendre ses études bientôt et, avec un peu d'aide, elle pourra poursuivre son rêve de devenir actrice et de "faire sourire les gens".

Si vous souhaitez soutenir le fonds de bourses universitaires Uniform de l'université de Tel Aviv, suivez ce lien