Tel-Aviv : un tunnel du Hamas reconstitué sur la place des otages

Un tunnel reproduisant ceux du Hamas a été érigé sur la place des otages à Tel-Aviv, dans le but de donner une idée des conditions dans lesquelles sont retenus les otages dans la bande de Gaza.

L'artiste israélien Roni Levavi est le concepteur de cet étroit tunnel de béton long de 30 mètres, reconstitué aussi fidèlement que possible grâce à des photos. L'intérieur faiblement éclairé, la terre au sol ainsi que des sons de tirs et de bombardements diffusés via des hauts parleurs complètent cette reconstitution. Sur les parois ont également été collées des photos des captifs. "Nous voulions donner une idée de ce que les otages ressentent depuis tant de jours", a expliqué Roni Levavi.

Depuis samedi, les visiteurs affluent dans l'installation mise en place pour marquer les cent jours de captivité des otages, écrivant sur ses murs des messages de soutien aux personnes kidnappées et à leurs proches.