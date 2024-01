Cisjordanie : les implantations se préparent en cas d'attaques similaires à celles du 7 octobre

L'armée met œuvre un plan d'action afin d'éviter que les implantations juives de Cisjordanie ne soient victimes d'attaques similaires à celles du 7 octobre. Elle a d'abord entrepris de diviser les localités en fonction du niveau de menace qui pèsent sur elles, et de leur fournir des armes. Plus de 8 000 mitraillettes et 170 mitrailleuses lourdes ont ainsi été distribuées. 250 nouvelles positions blindées ont également été construites ainsi que des centaines en béton armé placées à l'entrée des implantations, tout comme des caméras.

Des dizaines de drones ont été déployés et des centaines de radios distribuées pour permettre aux forces de Tsahal de communiquer entre elles en cas d'urgence. Certaines localités se sont également équipées de bunkers contenant notamment des stocks de munitions. Plusieurs sont en outre entourées de barrières intelligentes prévues pour détecter les infiltrations, et résister à de lourdes charges. Au total, plus de 10 000 km de clôture de sécurité ont été déployés, ainsi que 30 km de lignes éclairées afin d'aider les forces de sécurité de ces localités à identifier les menaces en temps réel.

Les tentatives d'infiltration de terroristes se sont multipliées depuis le 7 octobre. La dernière en date s'est produite vendredi soir à Adora, dans le sud de la Cisjordanie près de Hébron. Trois terroristes ont été éliminés après qu'ils aient ouvert le feu sur Tsahal. Des haches, des fusils M-16 et des cocktails Molotov retrouvés sur eux indiquaient leur intention de mener une attaque d'envergure contre les habitants de la localité.

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a assuré ce dimanche que le Hamas cherchait "à relier Gaza et la Cisjordanie" et que son but était "d'embraser la région".