Turquie : enquête ouverte contre un joueur de foot israélien ayant manifesté son soutien aux otages

Une enquête a été ouverte par la justice turque contre un joueur israélien soupçonné "d'incitation publique" et de "soutien au massacre à Gaza", après qu'il a manifesté son soutien aux otages lors d'un match. Un peu plus tôt, le club turc Antalyaspor au sein duquel évolue Sagiv Yehezkel avait annoncé suspendre le joueur jusqu'à nouvel ordre. En cause : une photo le montrant en train de célébrer un but en pointant du doigt le bandage entourant sa main gauche sur lequel il avait écrit "100 jours, 7.10" en référence aux otages du Hamas. Justifiant la sanction du sportif, le président du club a affirmé que l'attitude du joueur "avait violé les valeurs nationales" de la Turquie.

"J'ai vu la photo. Nos valeurs nationales passent avant tout, peu importe ce que le joueur apporte au club. Après avoir entendu sa version des faits, nous mettrons fin au contrat de Yehezkel et il quittera l'équipe", a déclaré le président d'Antalyaspor, qui a indiqué que le cliché en cause avait été aussitôt supprimée des réseaux sociaux du club.

"Je veux que l'ensemble du public sache que je n'autoriserai pas un tel comportement pendant mon mandat de président. Même si nous considérons nos joueurs uniquement comme des athlètes sans discrimination de religion, de langue ou de race, je ne cautionnerai jamais ce genre de démarche qui pourrait susciter des spéculations", a-t-il ajouté.

Le joueur de 28 ans, qui joue dans l'équipe nationale d'Israël, a rejoint le club turc de Super ligue en septembre 2023, juste avant le déclenchement de la guerre.

La Turquie, qui est l'un des plus fervents supporters du Hamas, n'a pas de termes assez forts pour condamner les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza. Le président Erdogan a notamment qualifié Benjamin Netanyahou de "nazi".