Guerre psychologique : le Hamas publie une nouvelle vidéo montrant trois otages, dont Noa Argamani

La guerre psychologique du Hamas se poursuit avec la diffusion d'une nouvelle vidéo d'otages ce dimanche, alors qu'Israël marque les cent jours de la guerre et de la captivité des personnes kidnappées le 7 octobre.

Les images diffusées par le groupe terroriste montrent Noa Argamani, Yossi Sharabi et Itai Sabirsky. Noa Argamani, 25 ans, a été enlevée au festival de musique Tribe of Nova. Les images de son kidnapping sont parmi celles qui ont fait le tour du monde : on la voyait enlevée à moto par deux hommes du Hamas, criant "Ne me tuez pas !", et tendant les bras vers son petit ami, Avinatan Or, kidnappé lui aussi et emmené à quelques mètres d'elle par d'autres terroristes. Une autre vidéo d'elle publiée quelques jours après par le Hamas la montrait dans la pièce d'une maison en train de boire un verre d'eau. Plus tard, des informations étaient apparues selon lesquelles elle avait été enlevée par des civils gazaouis, laissant planer une incertitude encore plus grande sur son sort.

Outre ces images qui ont ému l'opinion publique, l'histoire de Noa est marquée par un autre drame. Sa mère, Liora, atteinte d'un cancer en phase terminale, n'a de cesse d'appeler à la libération de sa fille afin qu'elle puisse la serrer une dernière fois dans ses bras avant de mourir. Elle est allée jusqu'à interpeller le président américain Joe Biden dans une lettre bouleversante. Présente sur la place des otages ce dimanche, elle a réitéré le voeu de revoir sa fille.

Yossi Sharabi, 53 ans, et Itai Sabirsky, 38 ans, ont tous deux été kidnappés au kibboutz Beeri.